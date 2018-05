Doch erst einmal gilt die ganze Konzentration dem Hinspiel in der Allianz Arena, dem Heynckes "entgegenfiebert". Dass er mit seinem 14. Pflichtspielsieg in Serie den bayerischen Uralt-Trainerrekord von Pal Csernai aus dem Jahr 1980 einstellen könnte, ist dabei allenfalls Nebensache. Über 19 Siege aus den letzten 20 Champions-League-Heimspielen spricht ebenfalls kaum jemand. Das letzte Aus im Achtelfinale der Königsklasse 2011 gegen Inter Mailand? Auch ganz weit weg. Viel spannender ist, wem Heynckes am Dienstagabend aus seinem Luxuskader das Vertrauen schenken wird. Nach dem 2:1 in Wolfsburg sind sieben oder gar acht Wechsel in "dieser geilen Mannschaft" (Thomas Müller) wahrscheinlich. Heynckes hat die Qual der Wahl, nachdem auch Kingsley Coman seine Erkältung auskuriert hat. Drei Profis müssen sogar auf die Tribüne.