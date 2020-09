Der Mittelfeldspieler weiß genau, was er will und hatte immer schon große Ziele. Mit 15 Jahren zog der US-Boy aus Hershey/Pennsylvania mit seinem Dad ins Ruhrgebiet, noch bevor er überhaupt für die Borussia spielberechtigt war. Gemeinsam mit seinem Kumpel Felix Passlack, der zeitgleich in den Profikader aufstieg, prägte er den goldenen Nachwuchsjahrgang des BVB, der B-, und A-Jugendmeister wurde. Seit dem Profi-Debüt Anfang 2016 sprang das heute europaweit begehrte Talent in diverse Rekordlisten: etwa als jüngster ausländischer Torschütze der Bundesliga oder als jüngster Torschütze in der WM-Qualifikation der USA. „The sky is the limit - der Himmel ist die Grenze“ - dieses uramerikanische Motto hat Pulisic ganz offenbar verinnerlicht.