Auch, weil er einige Antworten auf drängende Fragen gefunden hat. Der konservative Schweizer ist über seinen Schatten gesprungen und hat die Grundordnung des Teams umgeschmissen. "Es war Intuition", sagte Favre. Beim Arbeitssieg in Berlin stellte er zunächst auf Dreierkette in der Abwehr um - Grundlage für den dringend nötigen Erfolg. Es optimiert die Statik des Spiels. Die Außenverteidiger laufen höher an, das Mittelfeld wird kompakter. Weil die Abstände schmelzen, klappt auch Pressing und Gegenpressing kontrollierter. Gleichzeitig können die Außen Achraf Hakimi und Raphael Guerreiro ihren Offensivdrang ausleben. Davor machte es oft den Eindruck, als zögen nicht alle Akteure an einem Strang.