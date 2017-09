BVB mit breiter Brust gegen Real

In Leipzig war die Vorfreude auf das Debüt vom ersten Tag an riesig, und das 1:1 zum Auftakt gegen Monaco hat sie keineswegs getrübt. Welch besonderes Ereignis bevorsteht, ließ sich denn auch am Montag sofort erkennen, als die RB-Spieler im schicken Anzügen den Charterflug FHY296 bestiegen. Doch jeder einzelne ahnt, was den RB im Hexenkessel des türkischen Titelträgers Besiktas bei der ungewohnten Spätschicht mit Anstoß um 21.45 Uhr Ortszeit erwartet.