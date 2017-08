Mit totalem Optimismus nach Liverpool

Im April 2016 trifft Jürgen Klopp in der Europa League mit seinem neuen Verein FC Liverpool auf seine alte Liebe Borussia Dortmund, trainiert von Thomas Tuchel. Nach einem 1:1 im Hinspiel führt der BVB an der Anfield Road schon mit 2:0 und 3:1, ehe die Engländer das Spiel in den letzten 25 Minuten noch drehen. In der Nachspielzeit trifft der Kroate Dejan Lovren zum 4:3 für den LFC. Schon 2001 hatte die Borussia in der Champions League mit 0:2 in Liverpool verloren.

Bildquelle: ap