In diesem Sommer haben die Verantwortlichen von QSI (Qatar Sports Investment) so viele Ausgaben wie nie auf dem Transfermarkt getätigt. Ausschlaggebend dafür war die 1:6-Klatsche beim FC Barcelona im Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League am 8.März, drei Wochen nach dem 4:0-Heimsieg aus dem Hinspiel, das in den Köpfen der Pariser-Oberen zu einem Umdenken zwang: Um in der Königsklasse mit den besten Teams endlich mithalten zu können, muss kräftig investiert werden! Dieses bittere Aus mit drei Gegentoren ab der 87.Minute schmerzt bis heute.