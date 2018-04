Lewandowski und die Schatten der Zukunft

Es geht für Lewandowski in dieser Champions-League-Saison nicht nur um sein Ziel, den Wettbewerb einmal zu gewinnen. Sondern auch darum, in den großen Spielen möglichst viele Tore beizutragen, um der Einschätzung vieler Experten und Kollegen gerecht zu werden, „einer der drei besten Stürmer der Welt“ zu sein. Im Hinspiel in Sevilla war der polnische Nationalstürmer allerdings quasi abgemeldet. Er kam auf 28 Ballkontakte, zwei Torschüsse, null Tore und nur 27 Prozent gewonnene Zweikämpfe.



Ähnlich unterdurchschnittlich fiel seine Bilanz im vorherigen Champions-League-Spiel bei Besiktas Istanbul aus (18 Ballkontakte, zwei Torschüsse, null Tore, 50 Prozent gewonnene Zweikämpfe). Was zunächst nach Ausreißern nach unten klingt, bestätigt in Wahrheit den Trend. Seit Lewandowski im Sommer 2014 von Borussia Dortmund zum FC Bayern überlief, hat er auswärts in seinen bisherigen zehn K.o.-Spielen gerade einmal zwei Tore erzielt – jeweils per Elfmeter. Immerhin: Nun empfangen er und die Münchner Sevilla in der eigenen Arena. In den bisherigen vier Heimspielen traf Lewandowski vier Mal. Ein guter Wert, aber kein herausragender. Ronaldo brachte es auf sechs Tore.