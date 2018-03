Bayern beschwören Beharrlichkeit für Pflichtaufgabe

Ganz so ist es sicher nicht, sondern eher so, dass sich die kickende Belegschaft auch gegenseitig antreibt, weil sie weiß, dass ein Nachlassen im Alltag ihre Chancen in den großen Spielen mindert. Heynckes setzt dafür den Rahmen und erinnert immer wieder an die Pflicht zum Arbeitseifer. Zur Not betätigen sich Führungsspieler wie Mats Hummels als Korrektiv. Nach dem lockeren 6:0 gegen den Hamburger SV beklagte der Innenverteidiger „eine Phase, in der wir nachlässig waren, 20, 25 Minuten lang. Spätestens in der Halbzeit haben wir gemerkt, dass es so nicht weitergehen kann.“