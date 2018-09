Dortmunds unermüdlicher Dynamo

Immerhin stimmt die Tendenz des Youngsters. Schon zum Ende der holprigen BVB-Debütsaison, die Dahoud "einige Kopfschmerzen" bereitete, kam der 12-Millionen-Einkauf viel besser zurecht und heimste etwa nach dem Auftritt in Leipzig ein Sonderlob von Sportdirektor Zorc ein. "Mo wird immer mehr zum Taktgeber."



Die Zeit in Gladbach bleibt Orientierungspunkt, auch was Statistik und Rolle im Team angeht. Dahoud kam am Niederrhein in den Spielzeiten 15/16 plus 16/17 auf 8 selbst erzielte Treffer und 16 Torvorlagen und war ein Antreiber. "In Gladbach hatte ich große Verantwortung, da habe ich viel geredet und dirigiert. Hier in Dortmund will mich wieder dahin entwickeln und stärker vorangehen."