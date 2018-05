Natürlich wollen sich die Leipziger bei Besiktas Istanbul für die klare Hinspiel-Niederlage vor ohrenbetäubender Kulisse revanchieren und zeigen, wie schnell sie im Vergleich zum nervösen Start dazugelernt haben. Doch mehr als ein Fünkchen Resthoffnung glimmt nicht, dass es tatsächlich noch für die K.o.-Phase reichen könnte.



Die Europa League betrachten sie an der Pleiße im ersten Jahr zwar als akzeptabel, aber allenfalls als Trostpreis. Zumal der Spielrhythmus Donnerstag-Sonntag für das laufintensive RB-Spielsystem nicht eben förderlich ist. So werden hinter den Kulissen bereits die Weichen dafür gestellt, dass Rasenballsport in den kommenden Jahren nicht nur beständig in der "Königsklasse" dabei ist, sondern mittelfristig auch in die erweiterte europäische Spitzenklasse vordringt.