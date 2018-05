Dortmunder Zeitspiel

Umso wichtiger wird das Saisonziel Nummer eins: die erneute Qualifikation für die Königsklasse. Die in der Bundesliga auf Rang sechs durchgereichten Dortmunder mit ihrem inzwischen etwa 130 Millionen Euro pro Saison verschlingenden Edelkader können von Glück reden, dass jenseits der Bayern eine dicke Qualitätslücke im deutschen Fußball klafft. Selbst Rang zwei ist trotz Krise nur vier Punkte entfernt.



So hat der BVB - vielleicht mit stabilisierenden Wintertransfers aus den Dembélé-Millionen - auch in der Rückrunde noch die Chance, den viel beschworenen "Turnaround" zu schaffen. Der ist umso wichtiger, als durch die Reform der Champions League bald noch mehr Geld ausgeschüttet wird. Schon das Achtelfinale dürfte ab 2018/19 mindestens 50 Millionen Euro wert sein. Dieser nächste finanzielle Quantensprung wird die Machtverhältnisse in Fußball-Europa zementieren.