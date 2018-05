Firmino - das Herzstück Liverpools

Dass das so ist, liegt vor allem auch am deutschen Trainer. Die steile Entwicklung des in seinen vier Hoffenheimer Jahren oft noch unkonstant daherkommenden Firmino ist eng mit dem Namen Jürgen Klopp verbunden. Geholt wurde der Brasilianer noch von Klopps Vorgänger Brendan Rodgers, der ihn allerdings vornehmlich als Außenspieler einsetzte – eine Rolle, die der Mann aus der Küstenstadt Maceio zwar bekleiden kann, in der sein volles Potenzial aber nicht zur Geltung kommt. Klopp, der im Oktober 2015 für Rodgers übernahm, zog Firmino ins Sturmzentrum, wo dieser seither als falsche Neun agiert. Mit zehn Treffern wurde Firmino in seiner Debüt-Saison so direkt bester Torschütze der „Reds“. Am Ende stand dennoch ein enttäuschender achter Platz in der Liga.



Aus der Rodgers-Ära ist nicht viel übrig geblieben, Jürgen Klopp hat den altehrwürdigen FC Liverpool in eine seiner aufregenden Gegenpressing-Maschinen verwandelt – und Roberto Firmino zu deren Herzstück gemacht. In seiner zentralen Rolle kommt Firminos Torgefahr viel besser zur Geltung, gegenwärtig steht er wettbewerbsübergreifend bei 27 Toren und 16 Vorlagen. Viel interessanter, weil wichtiger für den Hochgeschwindigkeitsfußball Klopps sind aber all die anderen Statistiken, in denen Firmino herausragt. Denn so extrovertiert und lässig der Mode-Freak mit den blitzweiß gebleichten Zähnen im Privaten auftritt, so selbstlos und arbeitsam ist er auf dem Platz.