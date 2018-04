Zinédine Zidane Quelle: Bidas

„Wir haben kein Problem damit, hier zu spielen und sind davon überzeugt, dass unsere Fans am Dienstag alles geben werden“, beschwichtigte Mittelfeldass Casemiro nach der Generalprobe am Samstag zwar. Tatsächlich wurden er und seine Kollegen in der bisherigen Saison aber nur selten warm mit ihrem anspruchsvollen Anhang.



Das resultierte aus der verkorksten Hinrunde, in der dem Starensemble durch überraschende Punktverluste gegen Underdogs wie Betis oder Levante und bereits die spanische Meisterschaft entglitt. Die herbe 0:3-Klatsche im Clásico gegen Barcelona Ende Dezember und nicht zuletzt das peinliche Aus im Pokal-Viertelfinale gegen Leganés Ende Januar trieben dann endgültig einen Keil zwischen Mannschaft und Fans.