Für Süle, 22, ist es die wohl größte Aufgabe seiner bisherigen Karriere. Er wird an entscheidender Stelle mithelfen müssen, die Basis zu legen für die erhoffte Wende nach der 1:2-Hinspielniederlage in München. Zwei Tore müssen die Bayern mindestens erzielen, um doch noch ins Finale am 26. Mai in Kiew einzuziehen und den Traum vom Triple am Leben zu halten. Mindestens ebenso wichtig wird es sein, kein oder maximal ein Gegentor gegen die konterstarke Elf von Trainer Zinédine Zidane mit Weltfußballer Cristiano Ronaldo zu kassieren. Vielleicht ist das sogar fast die kniffligere Aufgabe gegen den Titelverteidiger, der sich nicht erst im Hinspiel in der Defensive verwundbar zeigte, sondern bereits im Viertelfinale beim 1:3 gegen Juventus Turin. Allerdings bewies Real zuletzt in München auch, mit der eigenen Klasse in der Offensive jederzeit eiskalt zuschlagen zu können.