„Ich habe keinen Schrei gehört, ich habe keine Euphorie wahrgenommen“, hatte Heynckes schon direkt nach der Ziehung gesagt und ein etwas schiefes Bild konstruiert, wie seine Belegschaft auf dieses vermeintliche Traumlos Sevilla reagiert habe. „Das war so nüchtern, als wenn man ein Glas Bier getrunken hätte“, sagte Heynckes. Betont sachlich gehen die Münchner in der Tat mit der Herausforderung im Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán um, für die sich auch die zuletzt angeschlagenen Arturo Vidal und Juan Bernat fit meldeten. „Wir haben von Anfang an gesagt, das ist kein Glückslos, kein Traumlos“, sagte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge am Ostermontag vor dem Abflug nach Andalusien. Er erwartet ein „sehr, sehr schweres Spiel“, man werde an diesem Dienstag und im Rückspiel am Mittwoch in einer Woche in München zwei gute Auftritte benötigen, „um ins Halbfinale einzuziehen“. Heynckes glaubt sogar, man müsse in Sevilla „noch besser spielen“ als gegen Dortmund, „um etwas zu holen“. Und Innenverteidiger Mats Hummels befand gar: „Mit allem unter einer verdammt starken Leistung werden wir verlieren.“