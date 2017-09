Feuertaufe für das Bosz-System

Denn die Generalprobe in Freiburg war ernüchternd, die Selbstkritik schonungslos. „Das war zu wenig“, schimpfte Bosz, auch mit Blick auf die Partie in London. Die Medien gingen noch härter ins Gericht mit den ambitionierten Dortmundern, die zum fünften Mal in sechs Jahren die K.-o.-Runde in der Königsklasse erreichen wollen. Die „WAZ“ fühlte sich durch die Ideenlosigkeit sogar an das Ende der Klopp-Ära erinnert, als die Borussia zeitweise in die Abstiegsränge abrutschte.



Andere Medien verglichen die müde Nullnummer mit den Pleiten im letzten Tuchel-Jahr, die in schlechter Regelmäßigkeit den sportlich positiven Gesamteindruck störten. Parallelen mag es geben, aber genau diese Probleme hatte der BVB für den erneuten Umbruch eingeplant. Vielleicht ist es auch gar nicht schlecht, dass der Saisonstart nicht komplett glatt verläuft. Das schärft die Sinne. Die überzeugenden Siege in Wolfsburg und über Hertha BSC, aber auch der unglücklich verlorenen Supercup gegen den FC Bayern haben angedeutet, wo der BVB spielerisch hinwill.