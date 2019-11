Sportlich ist es zuletzt eher bergab gegangen. Unter Trainer Niko Kovac, von dem man sich gerade trennte, reichte es in der Vorsaison knapp zum Double. In der Champions League war im Achtelfinale Endstation. Kovac war wie Salihamidzic ein Kompromiss, weil sich Hoeneß und Rummenigge nicht auf andere Kandidaten verständigen konnten.



Nun wird ein Nachfolger des Übergangstrainers Hansi Flick gesucht. Kahn hat sich dazu schon geäußert und teils benannt, was der ebenfalls frühere Bayern-Kapitän Philipp Lahm schon vor zehn Jahren kritisiert hatte und was viele auch an Hoeneß' Wirken seit Pep Guardiolas Abschied 2016 bemängeln, nämlich die Entwicklung einer sportlichen Identität verschleppt zu haben.