Eintracht will auch gegen Chelsea Chance nutzen

Doch das ausgegebene Ziel der Frankfurter ist das Europa-League-Finale am 29. Mai in Baku. Bisher ist es der Eintracht zweimal gelungen, in ein europäisches Endspiel einzuziehen. In der Saison 1979/80 gewannen die Hessen den früheren UEFA-Cup gegen Borussia Mönchengladbach (2:3/1:0). Und vor 59 Jahren verlor die Eintracht im Cup der Landesmeister, dem Vorläufer der Champions League, im Finale gegen Real Madrid (3:7).