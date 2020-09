Pflanzenmilch für Fußballprofis

Aber auch aktuelle Profis aus der Fußball-Bundesliga wie Mats Hummels (Borussia Dortmund), Luca Waldschmidt (SC Freiburg), Rhani Khedira (FC Augsburg), Erik Thommy (Fortuna Düsseldorf) oder Christopher Lenz (Union Berlin). Letzterer wurde erst kürzlich während einer Verletzungspause zum Veganer, um seine Entzündungen im Körper zu minimieren: Der eiserne Verteidiger verzichtet seitdem auf Ei, Käse oder Wurst. Stattdessen frühstückt er Vollkornbrot mit Avocado-Creme oder Müsli mit Mandelmilch.



Der Leiter der Abteilung Sporternährung am Institut für Biochemie an der Deutschen Sporthochschule, Hans Braun, gibt allerdings zu bedenken, dass Veganismus nicht gleich das überlegende Modell ist: „Im Hinblick auf die Leistungsfähigkeit würde ich einem Sportler eine vegane Ernährung nicht zwingend empfehlen. Das Wichtigste ist, dass der Sportler seinen Nährstoffbedarf abdeckt, und der besteht nun mal aus einem Nährstoff-Mix.“ Gar nicht die Eiweißzufuhr sei das Problem („Proteine können über Hülsenfrüchte wie Erbsen und Bohnen zugeführt werden“), sondern das Defizit an Vitamin B12.