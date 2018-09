Vettels Problem: Internes Ferrari-Chaos

Ein paar Beispiele? Schon in Spa ging, als im Qualifying plötzlich Regen einsetzte, an der Ferrari-Box alles drunter und drüber. Vettel musste aus dem Auto heraus seine Truppe dirigieren, um zu verhindern, dass bei dem panischen Hin und Her der Unterboden des Autos beschädigt wurde. In Monza schickte man die Autos so auf die Strecke, dass Vettel seinem Teamkollegen Kimi Räikkönen den entscheidenden Windschatten geben musste. Der Finne stand auf Pole, verteidigte sich dann beim Start sehr hart gegen Vettel, das diesen überhaupt erst in die Fänge von Lewis Hamilton geraten ließ, in die Szene, die dann zum Dreher führte.