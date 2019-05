Stuttgarts Kampf gegen die Relegationskeule

Sehr überrascht kann Gomez aber nicht gewesen sein, als sich die Stimmung in der Stuttgarter Arena abrupt drehte und am Tag vor dem Endspiel angespannt blieb. Nach dem Abstieg 2016 hatte der VfB noch eine Art Fan-Märchen erlebt. Im Schnitt kamen über 55.000 ins Stadion, um die gestrauchelte Elf zum Wiederaufstieg zu treiben.



Dass es in absehbarer Zeit nicht mehr so enthusiastisch zugehen wird am Neckar, hat Gomez sicher geahnt, als er sich beschwerte, „die (negative) Stimmung gefalle ihm nicht.“ Nur nicht die Nerven verlieren wollte Gomez sicher sagen. Viele Optimisten ließen sich im Südwesten zuletzt nicht mehr finden.