Immerhin hat Kellermann am Mittellandkanal einen Kader zusammengebaut, der das vereinte Europa verkörpert. In der Startelf des VfL Wolfsburg, die am Pfingstsamstag gegen den FC Bayern das vierte Mal in Folge den DFB-Pokal gewann, standen gerade noch drei deutsche Spielerinnen: Almuth Schult im Tor, Lena Goeßling und Anna Blässe in der Verteidigung.