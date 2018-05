Laute Kampfansagen an die nationale Konkurrenz sind nicht nötig. Im DFB-Pokalfinale gegen den FC Bayern München wäre alles andere als ein Wolfsburger Triumph eine Überraschung. Der vierte Titelgewinn in der Bundesliga ist gerade bejubelt worden. Auf dem Weg in das Finale der Champions League am 24. Mai in Kiew gegen Olympique Lyon wirkt das Pokalduell am Samstag in Köln (15 Uhr) wie ein ganz normaler Zwischenstopp. „Wir sind bestens eingespielt und noch effizienter geworden“, sagt Nationalstürmerin Alexandra Popp, die wegen einer Oberschenkelverletzung allerdings nicht spielen kann.