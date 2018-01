Ein Videobeweis in der Grauzone

Und dann zogen sich diese Minuten, in denen die beiden Referees unter einem schwarzen Tuch auf den Monitor starrten, wie Kaugummi. Sogar die ARD-Tagesschau musste warten, bis die Schiedsrichter nach knapp zehn Minuten auf Siebenmeter und Disqualifikation eines slowenischen Spielers entschieden - und Tobias Reichmann den Strafwurf cool zum 25:25-Endstand in das Netz beförderte.



Danach herrschte weiter Konfusion. Der Trainer der Slowenen, Veselin Vujovic, bekannte später, diese Regel, die ihm Heinevetter noch am Spielfeldrand erklärt hatte, nicht zu kennen. Und der deutsche Trainer Christian Prokop hatte nach dem Abpfiff schon gratuliert und die Niederlage eingestanden.