Eisenbichler gewinnt Qualifikation fürs Neujahrsspringen

In den K.o.-Duellen des ersten Durchgangs kommt es an Neujahr zu folgenden Paarungen (in Klammern die Position in der Qualifikation):



(Siegsdorf/1.) - Kamil Stoch (Polen/50.) Severin Freund (Rastbüchl/20.) - Antti Aalto (Finnland/31.)

(Aue/12.) - Jurij Tepes (Slowenien/39.) Karl Geiger (Oberstdorf/21.) - Kevin Bickner (USA/30.)

Leyhe (Willingen/9.) - Jan Ziobro (Polen/42.) Andreas Wellinger (Ruhpolding/16.) - Roman Koudelka (Tschechien/35.)

(Hinterzarten/24.) - Mackenzie Boyd-Clowes (Kanada/27.) Pius Paschke (Kiefersfelden/34.) - Dawid Kubacki (Polen/17.)

