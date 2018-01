Happyend mit vier Bestleistungen

Diesmal vertrat Wellinger seinen Teamkollegen Richard Freitag bei den beiden Tourneespringen in Österreich als Führungsfigur. "Ich bin in seine Rolle geschlüpft. Es ist so bitter für Richie, er war in so einer geilen Form und hätte sich bis zum Ende ein Duell mit Kamil geliefert", kommentierte Wellinger und blickte voraus: "Ich hoffe, dass ich bald schon mit Richie zusammen auf dem Podest stehe."