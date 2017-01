Freund beendet Frust-Tournee - Kraft Favorit am Bergisel

Freund hatte als 22. der Gesamtwertung ohnehin keine Chance mehr auf eine Topplatzierung gehabt, daher stieg er bei seiner zehnten Tournee-Teilnahme erstmals freiwillig vorzeitig aus. "Das ist zwar bitter, aber da es in der Saison noch einiges zu holen gibt, wäre es unklug, nicht auf den eigenen Körper zu hören", sagt er. Ende Februar beginnt in Lahti die nordische Ski-WM, in Finnland geht der DSV-Adler als Titelverteidiger an den Start.



Ob Freund bis dahin in Medaillenform kommt, erscheint allerdings fraglicher denn je. Bedingt durch seine Hüft-Operation im Frühjahr, Folge eines Sturzes vor genau einem Jahr in Innsbruck, musste er sich zuletzt mit Platzierungen um Rang 20 begnügen. Bundestrainer Werner Schuster hatte schon in Garmisch-Partenkirchen angedeutet, seinem Vorflieger möglicherweise eine Weltcup-Pause zu verordnen, damit Freund Zeit zum Trainieren hat.