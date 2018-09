Nach Unfall: Vogel ist querschnittsgelähmt

Ob sie in Zukunft im Paralympischen Sport starten wird, ist noch unklar. "Ich weiß nicht, ob ich jemals wieder in den Leistungssport will und, wenn ja, in welche Disziplin. Diese Frage stellt sich mir aktuell nicht", sagte Vogel: "Zum ersten Mal in meinem Leben muss ich nichts, ich kann. Diese Situation möchte ich genießen. Im Grunde genommen bin ich zum ersten Mal frei."