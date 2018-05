Personalpuzzle für die Talentschau in Russland

Häufig genug hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) keine Kosten und Mühe gescheut, wenn der Kader für ein großes Turnier verkündet wurde. Vor der EM 2008 in Österreich und der Schweiz, plakativ mit dem Auftrag „Gipfelsturm“ versehen, fuhr der ganze Begleittross hinauf auf die Zugspitze, um die Namen der Auserwählten zu verkünden. Und noch vor dem letzten wichtigen Ereignis, der EM 2016 in Frankreich, ging es immerhin in die Französische Botschaft in Berlin. Vor der Kaderbekanntgabe der deutschen Nationalmannschaft für den Confederations Cup (17. Juni bis 2. Juli/ARD und ZDF) reicht am Mittwoch die DFB-Zentrale in Frankfurt.