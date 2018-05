Schluss mit lustig für deutsche Schwimmer

„Die Jungen sollen einen erleichterten Einstand in die Nationalmannschaft haben“, begründet Lambertz im Gespräch mit zdfsport.de diese dezenten Grenzwerte. Den etablierten Akteuren dagegen macht der 46-Jährige nun richtig Dampf: Bei ihnen muss für das WM-Ticket nach Budapest im Finale die Zeit des Endlauf-Achten bei den Spielen in Rio her.



„Ich bin da erst mal zwiegespalten, denn diese Normen schüttelt man nicht so einfach aus dem Ärmel“, kommentiert Marco Koch. Ehe der Weltmeister über 200 Meter Brust von 2015 gegenüber zdfsport.de. ergänzt: „Die Zügel wurden nach Rio schon deutlich angezogen. Aber noch nicht so schlimm, wie ich befürchtet hatte. Mal sehen, was die Zukunft bringt.“