Testen auf hohem Niveau

Die Partie fand im Vorlauf zur EM 2017 in den Niederlanden statt, wo es unterschiedlicher nicht hätte laufen können. Während der Titelverteidiger Deutschland im Viertelfinale scheiterte und in eine tiefe Sinnkrise rutschte, stürmte der Novize Österreich bis ins Halbfinale und löste in der Heimat einen wahren Hype aus. Die Einschaltquoten beim ORF (überträgt auch das Deutschland-Spiel) brachen alle Rekorde, der Empfang nach der Rückkehr geriet fast zum Staatsakt. „Ich denke noch sehr oft an die unheimlich gute Zeit zurück“, gesteht Feiersinger.



Die Sequenzen der fröhlich feiernden Party-Mädels aus der Alpenrepublik wurden auch hierzulande gewürdigt und wahrgenommen, wobei es zu leicht wäre, den Erfolg 2017 nur der Fröhlichkeit und Unbeschwertheit zuzuschreiben. Sukzessive hat der österreichische Frauenfußball an Qualität hinzugewonnen und demonstriert Fortschritte auf allen Ebenen.