Löw setzt wieder auf seine Weltmeister

Joachim Löw und die DFB-Spieler Quelle: dpa

Sami Khedira und Julian Draxler, die den 1:0-Sieg im Abschiedsspiel für Lukas Podolski gegen England angeschlagen verpasst haben, kehren in die Startelf zurück. Ein Fragezeichen steht noch hinter dem Einsatz von Mesut Özil, der das letzte Training vor der Abreise nach Baku am Freitag in Kaiserau wegen Rückenbeschwerden auslassen musste. Sollte der Weltmeister ausfallen, könnte Toni Kroos vor und Emre Can neben Khedira ins defensive Mittelfeld rücken.