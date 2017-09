Das sind auch in Bergen die üblichen Verdächtigen, zu ergänzen noch um Kwiatkowski, den polnischen Weltmeister von 2014, der Sagan schon des Öfteren auch im Endspurt bezwingen konnte. Diese Fahrer vereinen am besten die Komponenten Ausdauer und Endschnelligkeit, welche auf dem 19 Kilometer langen Rundkurs durch die Stadt ausschlaggebend sein werden. Er ist zwar nicht superschwer, aber auch der anderthalb Kilometer lange Salmon Hill mit seinen 100 Höhenmetern will erst 12-mal im Renntempo bewältigt werden.



Die Gastgeber hoffen auf Edvald Boasson Hagen und Alexander Kristoff, ausgewiesene Spezialisten für kräftezehrende Rennen, die mit guter Spurtkraft ausgestattet sind. Aber zwei gleichberechtigte Kapitäne haben einem Verband selten in der WM-Geschichte zum Erfolg verholfen. In Norwegen ist das Interesse riesig, auch abseits der WM zeigt sich das. Immerhin verfügt das gebirgige Land mit seinen nur fünf Mio. Einwohnern über zwei einigermaßen bedeutende Etappenrennen: die „Tour of Norway“ und das „Arctic Race of Norway“ – wohingegen Kurse solchen Kalibers in Deutschland gegenwärtig fehlen.