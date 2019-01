Freitag vs. Stoch: Teil drei des Duells

Genau auf diese Position will der Mann mit dem Schnauzbart bei den ausstehenden beiden Springen am Donnerstag in Innsbruck und Samstag in Bischofshofen auch beim Skisprung-Grand-Slam vorrücken. Der erste deutsche Tournee-Gesamtsieg seit 16 Jahren bleibt das große Ziel, auch wenn Freitag als Zweiter 11,8 Punkte (umgerechnet 6,55 Meter) Rückstand auf seinen großen Rivalen Kamil Stoch mit in die beiden Springen nach Österreich nimmt. Der Pole hatte beim Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen und zuvor schon in Oberstdorf jeweils vor Freitag gewonnen.



"Stoch wird immer stabiler und hat sich in eine Art Tournee-Trance gesprungen. Richard ist stark genug, Stoch zu schlagen. Deshalb glaube ich auch nicht, dass der Pole alle vier Springen gewinnt", sagt ZDF-Experte Toni Innauer.