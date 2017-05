DEB-Präsident Franz Reindl mit dem WM-Puck. Quelle: dpa

Glaubt man dem heutigen DEB-Präsidenten Franz Reindl, lag das jedoch nicht allein an den finanziellen Turbulenzen der Klubs: "Damals wurde versäumt, Nutzen aus der WM zu ziehen. Es fehlte an langfristigen Konzepten, das geweckte Interesse an der Sportart Eishockey in Deutschland zu festigen." Reindl versichert: "Diesmal sind wir vorbereitet."



Tatsächlich präsentiert sich das deutsche Eishockey 2017 in einem anderen Zustand als bei der letzten WM in Deutschland vor sieben Jahren. Unter anderem legte der seit drei Jahren amtierende DEB-Präsident Reindl die jahrzehntelangen Streitigkeiten mit der Profiliga bei und integrierte die vormals unabhängig organisierten Profivereine wieder in den Verband. Diese zahlen nun Mitgliedsbeiträge an den DEB, der damit nicht nur seine Finanznöte beseitigte, sondern auch massiv in die Ausbildung des Eishockey-Nachwuchses in ganz Deutschland investieren konnte.