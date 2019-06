Gabor Langhans im Trikot der MT Melsungen

Quelle: imago

Der 30jährige Linkshänder, der vorher bei den Füchsen, in Rostock, Lübbecke und Melsungen sein Geld verdiente, schwärmt ansonsten von seinem Leben als Handball-Legionär in Israel. Freilich sei das Echo in den israelischen Sportmedien im Handball, anders als beim populären Basketball, gering. Das bevorstehende EM-Qualifikationsspiel Israels gegen Deutschland am 12. Juni in Tel Aviv (18.45 Uhr, live im Stream beim ZDF) aber elektrisiere die kleine Szene. „Für die Jungs hier ist das eine ganz große Sache. Die freuen sich schon lange auf dieses Highlight.“