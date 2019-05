Eintracht will es Liverpool nachmachen

"Wenn man soweit kommt, dann möchte man ins Finale - dazu brauchen wir das perfekte Spiel", betonte Adi Hütter, der sich ein Beispiel am famosen Erfolg des FC Liverpool im Halbfinale der Königsklasse nehmen will: "Vielleicht wäre es tatsächlich ein Wunder, wenn wir es schaffen. Liverpool hat gezeigt, was es heißt, wenn man an etwas glaubt." Für die Partie an der Stamford Bridge fordert Hütter einmal mehr von seinen Spielern: "Wir müssen mit Mut auftreten und die absolut beste Auswärtsleistung zeigen."