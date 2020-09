Was passiert, wenn ein großer Investor bei einem kleinen Bundesligisten einsteigt? Eine ganze Menge! Fast schon exemplarisch lässt sich das aktuell bei Hertha BSC ausmachen. Vom vergangenen Sommer bis heute hat der ehemalige Jungunternehmer Lars Windhorst über seine Investment-Holding „Tennor“ gut 220 Millionen Euro in den Hauptstadtklub gesteckt. Seitdem ist nichts mehr wie es bei der einstmals biederen „Alten Dame“ einmal war. Nicht nur die Fans von Hertha reiben sich verwundert die Augen, was es heißt, ein „Big City Club“ zu werden. Zu einem solchen hat nämlich Lars Windhorst diesen, seinen neuen Verein auserkoren.