Nordiren träumen vom großen Coup

Platz zwei in Gruppe C ist Nordirland bereits sicher. Theoretisch könnte das Team von Trainer Michael O'Neill sogar noch an Deutschland vorbeiziehen. Doch darauf spekuliert niemand. Viel mehr geht es darum, mit einem guten Ergebnis die Chance zu erhöhen, unter den acht besten Gruppenzweiten zu landen, die sich in den Playoffs für die WM qualifizieren können. "Es kann doch alle möglichen verrückten Ergebnisse geben", sagte McAuley. "Also müssen wir erstmal unseren Job erledigen - wie in jedem anderen Spiel auch."