Ein Team für die Zukunft

Im deutschen Team seien die „üblichen Verdächtigen“ für die Erfolge zuständig, sagt Bundestrainer Willi Gernemann. Allen voran also Prothesen-Weitspringer Markus Rehm, der kleinwüchsige Kugelstoßer Niko Kappel, 200-Meter-Sprinterin Irmgard Bensusan (Teillähmung im rechten Unterschenkel) oder Kugelstoßerin Birgit Kober (Koordinationsstörung und linksseitige Spastik). Alle vier haben in diesem Jahr schon Weltrekorde aufgestellt.



Die EM-Mannschaft der deutschen Para-Leichtathleten ist fast doppelt so groß wie das WM-Team im vergangenen Jahr. „Wir haben viele Junioren nominiert, sie sollen Wettkampf-Erfahrung für die Paralympics 2020 in Tokio sammeln“, erklärt Gernemann. „Sie müssen mal erleben, wie das ist, wenn die Fahnen wehen und die Musik laut spielt.“ Vor zwei Jahren in Rio war sein Team so erfolgreich wie nie. „Platz vier im Medaillenspiegel und ein deutlicher Zuwachs an Top-Drei-Platzierungen, das war richtig gut“, sagt Gernemann. Auch für Tokio sei er noch optimistisch, doch in den Jahren danach könnte es schwierig werden. Zwar gehe es insgesamt beständig aufwärts für den Behindertensport, aber in Sachen Talentfindung- und Förderung sei noch immer dringend eine professionelle Weiterentwicklung nötig.