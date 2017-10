RB will Bayern eine "heiße Pokalnacht" bereiten

Die Sachsen feierten zuletzt vier Pflichtspielsiege in Serie - darunter gegen den FC Porto den ersten Champions-League-Erfolg in der noch jungen Vereinsgeschichte. Entsprechend selbstbewusst zeigt sich Trainer Ralph Hasenhüttl: "Wir sind richtig gut drauf und freuen uns. Es ist alles vorbereitet für eine heiße Pokalnacht in unserem Stadion."