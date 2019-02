Gesucht: Die nächste goldene Generation

Als verschworener Haufen soll diesmal der große Wurf gelingen. Bislang scheint die Atmosphäre zu stimmen: „Der Teamgeist ist überragend“, lobt Felix Platte, zuletzt von Schalke an Darmstadt 98 ausgeliehen. Auch die Vorbereitung lief nahezu optimal. Bevor das Team nun Quartier in einem Vier-Sterne-Hotel vor den Toren Krakaus bezog - im DFB-Jargon „Basecamp“ genannt - wurde acht Trainingstage lang in Grassau im Chiemgau geschuftet. In 14 intensiven Einheiten brachte der Stab die 23 Charaktere auch gedanklich auf ein Level. So kam die Hoffenheim- und Leipzig-Fraktion mit dem Hochgefühl der Champions-League-Qualifikation, während andere erst Stress des Abstiegskampfs verarbeiten mussten. „Einige waren acht oder zehn Tage auf Ibiza, andere mussten noch Relegation spielen und waren bis zum Schluss unter Druck“, sagt Kuntz.