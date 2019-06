"Müssen vor keinem Gegner Angst haben"

Seit Freitag logiert der deutsche U 21-Tross in Fagagna in der Region Friaul; Deutschland trifft in der Vorrunde an diesem Montag auf Dänemark, dann auf Serbien (20.6.) und Österreich (23.6.), gespielt wird in drei Vierer-Gruppen, nur die jeweiligen Gruppensieger und der beste Zweite kommen ins Halbfinale. Das Erreichen der Semifinals ist das Minimalziel des DFB, denn die besten vier Nationen qualifizieren sich für die Olympischen Spiele 2020 in Japan.