Alexander Zverev: Neues Jahr, alte Probleme

So begann der Weltranglistensiebte dann die neue Saison auch in desolater Form beim neu installierten ATP Cup im australischen Brisbane. Es setzte drei krachende Niederlagen für Zverev bei diesem Nationenturnier. Und sofort war offensichtlich, dass der gebürtige Hamburger seine alten Probleme mit ins neue Jahr geschleppt hatte. 31 Doppelfehler unterliefen Zverev in diesen drei Partien, seine erste Aufschlagquote war eklatant schwach. Insgesamt hatte er es 2019 auf fast 400 Doppelfehler gebracht, auf doppelt so viele wie im Jahr zuvor. Zverev haderte und meckerte, und das einzige Mal, dass beim ATP Cup seine Quote stimmte, war, als er exzessiv und ausdauernd seinen Schläger zertrümmerte - denn die Fans in den sozialen Netzwerken liebten seinen Ausraster.