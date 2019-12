WADA vor richtungsweisendem Urteil

Und nun steht am Montag in Lausanne eine Entscheidung der Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) an, die alle bisherigen Strafen gegen Russland in den Schatten stellen könnte.



Bedingung für die Wiederaufnahme Russlands in die Weltsportgemeinde war die Herausgabe von Daten aus dem Moskauer Dopinglabor, das über Jahre kein Ort der Aufdeckung von Dopingvergehen, sondern Zentrale der Vertuschung russischen Staatsdopings gewesen war. Russland rückte die Daten nach langem Hickhack raus – allerdings stark verfälscht. Die Daten seien „weder komplett noch authentisch“, teilte die WADA mit. Offenbar sind sogar gefälschte Hinweise platziert worden, um Grigorij Rodtschenkow, früherer Leiter des Labors und später wichtiger Whistleblower in dem Skandal, die Schuld zuzuschieben.