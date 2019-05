Wagner wird neuer Schalke-Trainer

Wagner gestalte Fußball so, «dass die Mannschaft das Heft des Handelns selbst in die Hand nimmt, laufintensiv, mit möglichst viel Tempo», lobte Schneider. Der frühere Bundesliga-Profi sei «aber auch einer, der mit seiner Persönlichkeit ein Team formen und Spieler individuell verbessern kann.» Das Trainerteam für seine Rückkehr in die Bundesliga soll Wagner in den kommenden Wochen festlegen.



Wagner folgt damit auf Interimstrainer Huub Stevens, der das Team seit der Trennung vom ehemaligen Chefcoach Domenico Tedesco Mitte März gemeinsam mit Co-Trainer Mike Büskens betreut und im Kampf gegen den Abstieg stabilisierte. Am vergangenen Sonntag hatte Schalke mit dem 0:0 gegen den FC Augsburg den Klassenerhalt perfekt gemacht, zuvor feierte das Team einen überraschenden 4:2-Sieg im Revierderby bei Borussia Dortmund. Schalkes «Jahrhunderttrainer» Stevens kehrt im Sommer wie vereinbart auf seinen Posten als Aufsichtsrat des Clubs zurück, den er hatte ruhen lassen.