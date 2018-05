Wagner tritt zurück und kritisiert Löw

Der Profi von Meister FC Bayern München war von Löw am Dienstag nicht in das 27 Spieler umfassende vorläufige Aufgebot für das Turnier vom 14. Juni bis 15. Juli in Russland berufen worden. "Es war keine Entscheidung gegen ihn. Kleinigkeiten haben entschieden", erklärte Löw im Hinblick auf Wagner.