Behindertensportler des Jahres

Die Skirennläuferin aus Mitteltal hat seit 2006 in Turin bei paralympischen Winterspielen 13 Medaillen gewonnen: Eine goldene, drei bronzene und den Rest in Silber. In diesem Jahr in Pyeongchang gab es für die 29-Jährige, der seit ihrer Geburt die linke Hand fehlt und die anders als Schaffelhuber und Forster in der stehenden Klasse startet, bei fünf Starts viermal Silber und einmal Bronze. Das brachte ihren Kollegen Gerd Schönfelder, ehemaliger Para-Skirennläufer und inzwischen Experte in der ARD, auf die Idee, Rothfuss den schönen Spitznamen Silber-Fuss zu verpassen.

Bildquelle: © Oliver Kremer / DBS