Auf der Erfolgswelle

Wie nach jeder Saison mussten allerdings einige Athleten mit besonders herausragenden Erfolgen ausgewählt werden. Sie stehen vom 7. bis 19. November in der öffentlichen Wahlrunde, an deren Ende die Behindertensportler des Jahres gekürt werden. Geehrt werden die Preisträger in den Kategorien beste Behindertensportlerin, bester Behindertensportler und bestes Team am 25. November im Sport- und Olympiamuseum in Köln.



Ihre Siege aus dem vergangenen Jahr wiederholen konnten der kleinwüchsige Kugelstoßer Niko Kappel und die 4x100-Meter-Staffel der Männer. Sie bestätigten ihre Paralympics-Siege von Rio bei den Weltmeisterschaften in diesem Jahr in London mit erneuten Titelgewinnen. Apropos Leichtathletik-WM: Die Augen des DBS-Präsidenten leuchten, als er sich erinnert. „Die WM in London, vor insgesamt über 450.000 Zuschauern, war ein unvorstellbares Stimmungsbarometer im Olympiastadion mit Top-Ergebnissen von deutschen Sportlern“, sagt Beucher. Kein Wunder also, dass vier der neun Kandidaten für die Behindertensportler des Jahres aus der Leichtathletik kommen. Mit zwei Kandidaten sind die Tischtennisspieler und mit jeweils einem die Sportarten Radsport, Ski Alpin und Goalball vertreten.