Unter die Top Drei für die Wahl zu den Behindertensportlern des Jahres hat sie es damit nicht geschafft. Aber sie ist ihrem großen Ziel, der Teilnahme an den Paralympics 2018 in Pyeongchang, ein gutes Stück näher gekommen.



Es ist wichtig und gut, dass neben den deutschen Sportlern des Jahres auch die Behindertensportler des Jahres ausgezeichnet werden", sagt sie. "Egal, wer gewinnt, jeder hat es verdient, denn jeder investiert so viel in seinen Sport." In diesem Jahr wird die finale Wahlrunde von Leichtathleten dominiert, kein Wunder nach einer herausragenden Weltmeisterschaft in London.



Im nächsten Jahr könnte das anders aussehen. Denn das steht natürlich ganz im Zeichen der Paralympischen Winterspiele. Für Clara Klug wäre es die erste Teilnahme. Um eine Fahrkarte zu erhalten, müsste sie bei einem der ab Dezember anstehenden Weltcups einen bestimmten prozentualen Zeitabstand zur Drittplatzierten haben. "Eine komplizierte Rechnung", sagt sie.